◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）巨人に勝利したヤクルト。先発の山野太一投手は7回7奪三振2失点の好投で今季3勝目。試合後のヒーローインタビューでは喜びをかみしめました。チームは前日に今季初の連敗を喫していた中、「後輩からプレッシャーをかけられていた。『連敗止めろよ』と言われていた。なんとか止められるようなピッチングをしようと思って臨みました。今日の調子を見た限り、どんどん押し