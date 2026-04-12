◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）森下が12日の中日戦（バンテリンドーム）で、自己タイ記録の4試合連続本塁打に挑む。達成すれば24年から3年連続の3度目。阪神選手の4試合以上連発は86年バースのプロ野球タイ記録・7試合連続を筆頭に18人が34度記録しているが、3度以上はバースの6度、掛布雅之の5度に次ぐ3人目。3シーズン以上に渡っての記録も掛布の4シーズン（75、78、82、84年）とバースの3シー