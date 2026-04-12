「ロイヤルズ２−０ホワイトソックス」（１１日、カンザスシティ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は３打数無安打１四球、２三振に終わり３試合連続ノーヒットとなった。チームも完封負けを喫し、ＭＬＢ最速で１０敗に到達した。ロイヤルズのワカに完璧に封じ込まれた。第１打席で空振り三振に倒れた村上。四回先頭の第２打席では四球を選ぶも後続が打ち取られ、得点につながることはなかった。六回の第３打席も空振り三振