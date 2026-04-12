お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が12日までに自身のインスタグラムを更新。強調されたスタイルの変化に驚きの声が寄せられている。【写真】「めっちゃ痩せたね！」話題となったゆりやんの近影ゆりやんはこの日、ウエスト部分がカットされたトップスを着用した自身が、扉から“サラッと”姿を現し、目から光を発するオリジナリティあふれる動画を公開した。この投稿には「めっちゃ痩せたね！びっくり」「どんどんきれ