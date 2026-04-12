Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。2026年は、東日本大震災から15年、熊本地震からは10年が経つ節目の年。みなさんは、災害対策してますか？私は当時、ボランティアスタッフとして被災地の実況を見たこと、現在、ビーチのそばに住んでいることもあって、日頃から防災意識を持っている方だと思っています。そんな我が家でもおざ