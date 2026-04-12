Photo: Chisato Kuroda いまやオープンイヤー型イヤホンの代名詞とも言えるShokzから、ハイエンドモデル「OpenFit Pro」が登場しました。これまで「周囲の音が聞こえること」が強みだったオープンイヤーですが、その一方でノイズ対策や音漏れという弱点も。しかし、今回のOpenFit Proはその常識を覆してきたんです。オープンイヤーの弱点を克服 Phot