コスパよくパンツを買い足したいなら、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】が実は狙い目。スラリと脚線美を演出するシガレットパンツから、ディテールにこだわったデニムパンツまで、大人が穿いて高見えに期待できるパンツが揃っているようです。どれも手に取りやすいプチプラなので、この春はこれまで試したことがなかったシルエットのパンツも挑戦してみては？ 脚線美を強調するスリムなシガレ