いよいよ本格的に春物が活躍する時季に突入！ ワードローブを見直して、服を買い足す必要があっても、いざ探してみると「何を選べばいいか分からない……」ということも。そんな時は、着回し力の高い羽織りアイテムがおすすめ。レイヤードしたり1枚で着たりと幅広い着こなしが楽しめて、ロングシーズン使えるのが魅力。オンオフ使えるアイテムなら、【ハニーズ】のカーディガンが狙い目。配色