筆者の友人・M子はとても大人しい性格で、言いたいことを言えないところがありました。そんなM子が就職後に遭遇したのはパワハラ上司。M子が変わるきっかけとなったエピソードをご紹介しましょう。 パワハラ上司 私が就職して最初に配属された部署は、社内でも忙しいと言われていた営業部でした。男性上司・Yのアシスタントとして仕事をすることに。Yは上昇志向が強く、社内でも成績トップを誇る優秀な社員だったので