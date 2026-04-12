【スターバックス】では、いつものドリンクをよりおしゃれに、かわいく飲める「新作タンブラー」が登場しています。オンラインでは早くも完売しているので、店舗で見つけたら即カゴIN推奨です。 何色が出るかお楽しみ！ 韓国のスタバで販売された商品に着想を得た「ミステリーカラーチェンジング リユーザブルコールドカップ」。冷たいドリンクを入れると色が変わる不思議なカップ