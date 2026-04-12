娘から受け取った一通の手紙が、SNSで注目を集めている。 【写真】娘さんからが思いを込めて書いた手紙 投稿者の向日葵さんが受け取ったその手紙には、家族の絵とともにこんな一言が書かれていた。 「ぽぽとままへ」 本来「ぱぱとままへ」と書かれていそうな部分が、「ぽぽとままへ」となっている。 向日葵さんによると、娘さんはまだ「は」をうまく書くことができず、「ぱぱ」が「ぽぽ」になってしまうそう