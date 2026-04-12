ミュージシャンのテイラー・モンセンが(32)が、メキシコで毒グモに噛まれたという。ドラマ「ゴシップガール」への出演や、ロックバンドのプリティー・レックレスのボーカルとして知られるテイラーは、メキシコシティへの滞在中、毒グモに噛まれたという腫れた脚の治療を受け、注射をされている動画をインスタグラムに投稿している。 【写真】毒グモの痛～い代償注射される人気ミュ