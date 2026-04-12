【山粼武司 これが俺の生きる道】#79【前回を読む】野茂英雄の代理人がなぜ俺に？「あなたのことを『助けてやって』と頼まれた」2004年オフ、オリックスから人生初の戦力外通告。現役引退を決めていたが、いろんな人たちが自分のことを気にかけてくれた。まずはその年の日本シリーズ（中日×西武）で遭遇した田尾安志さん。03年にオリックスでお世話になったレオン・リーは、代理人の団野村さんに「山粼を助けてや