千葉の安井拓也が水戸戦で強烈なミドルシュートを突き刺したジェフユナイテッド千葉は4月11日、明治安田J1百年構想リーグの第10節で水戸ホーリーホックと対戦した。この試合でMF安井拓也が放った強烈なシュートが話題を呼んでいる。1点を追う後半30分、安井が右足を振り抜いた。華麗な連携からパスを受けると、ペナルティエリア外から迷わずシュートを選択。浮き上がるような軌道を描いたボールは、そのままゴールネットに突き