ノートPCを持ち運んで使う際にPCスタンドを用いる場合、PCスタンドの携帯性も重要になってきます。キングジムの「ノートパソコンスタンド(折畳式)」は折りたたむと超コンパクトになる設計が特徴。抽選で当たるGIGAZINEプレゼント企画のためにキングジムから提供してもらったので、実際にレビューしてみました。ノートパソコンスタンド（折畳式）｜キングジム公式オンラインストア - キングジム公式オンラインストアhttps://kingjim