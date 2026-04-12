駿河男児ボクシングジムの大畑俊平（２５）が、このほどＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者となった。３月７日にタイトルに挑戦し、王者・斎藤麗王（２７、帝拳）を７回ＴＫＯで沈めた。ＷＢＯ世界１１位にランキングされた新チャンピオンは「全然プラン通りじゃなかった」と苦笑いで振り返った。前半は距離を取って慎重に戦い、後半に打ち合うのが試合前の作戦だった。だが、最初の２ラウンドで足が止まってし