◆米大リーグブルージェイズ４―７ツインズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１１日（日本時間１２日）、開幕から１４戦目で初めて出場なしで試合を終えた。チームは本拠でツインズに敗戦。連勝は「２」で止まった。初のベンチスタート。シュナイダー監督は岡本について「ただの休養です。それ以外の理由はないです。ここまで全試合に出場してきたので一度深呼吸さ