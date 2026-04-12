落語家の笑福亭鶴瓶が「業界にファンが多い」という女優を明かした。１０日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）。毎回恒例となっている、ゲストに関するオープニングトーク。藤ヶ谷太輔は「あまりバラエティーにお出になってるイメージが（ない）」と語ると、笑福亭鶴瓶は「業界にはファンが多いですよ」とコメント。それを聞いた藤ヶ谷は「好きな方が多いという話をよく聞きます」と語った。女優の永作