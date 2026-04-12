有罪判決が確定した後に、無実を示す新たな証拠が見つかるなど、重大な事実誤認が判明した場合に、裁判をやり直す手続きのことを「再審」という。同制度の見直しを議論している自民党の会議で、政府案に反対する議員から怒号が飛び交う場面があった。最近の自民党では珍しい光景だ。 現在の制度では、再審決定に対して検察官が不服申し立て（抗告）をすることができる。つまり、検察は再審をやめさせようとすることができる。