ゆるっとした空気をまといながら、テーブルでは一転して強気。24歳人気グラドルが見せたギャップ満点のプレーに注目が集まった。【映像】24歳グラドル美女、強気プレーと“ギャップ表情”女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAが4月11日に配信。ふんわりとした“マシュマロボディ”の異名を持つ西野夢菜が、柔らかな表情からは想像しに