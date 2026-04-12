“令和のナイチンゲール”として、お茶の間に降り立つ。女優見上愛（25）が3月末から放送を開始したNHK26年度前期連続テレビ小説「風、薫る」で主人公の1人、一ノ瀬りんを熱演している。明治期に看護師のパイオニア的存在として活躍した2人の女性の半生を描くドラマで、上坂樹里（20）とのバディで物語を支える。大役に込めた思いや、将来的な演出家挑戦の可能性など、今の心境を聞いた。【松尾幸之介】★吉高由里子から刺激連続テ