非電化路線の「顔」だったキハ40系キハ40系気動車は1977（昭和52）年から製造されたキハ40形、キハ47形、キハ48形の総称です。北海道向け極寒地仕様のキハ40形を皮切りに合計888両製造され、初導入の北海道から、本州、四国、九州と全国規模で配置されて活躍してきました。【廃線前の光景】停車中の「キハ40」とスタフ交換の様子（空中写真）非電化路線へ行けばいつでも出会えたキハ40系は、製造開始から約半世紀を迎え、気が