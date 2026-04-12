１世紀に渡って札幌の狸小路商店街で愛されてきた映画館の歴史に３月、幕が下ろされました。ファンに惜しまれながら閉館した「サツゲキ」。その映画文化は若い人たちに受け継がれようとしています。 壁にはサインがびっしり…100年の歴史に幕を下ろすわけとは 札幌・狸小路にある映画館「サツゲキ」。大勢のファンが最後の瞬間を見届けます。（サツゲキ横澤康彦支配人）「サツゲキを愛してくれてありがとうございました。