日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１１日に放送された。同番組は俳優・小泉孝太郎とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。この日は大相撲・元横綱・白鵬翔さんが出演。小泉が石川県小松市の「農口尚彦研究所」の黄綬褒章も受章した日本酒界の生ける伝説伝説の杜氏・農口尚彦さんに弟子入りし日本酒造りに挑戦してつくったコラボボトルとペアリングする「おつまみ