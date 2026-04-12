▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１２日５時）【宗谷地方】くもり一時雪か雨【上川地方】雪か雨後晴れ【留萌地方】くもり後晴れ【網走地方】くもり後晴れ【北見地方】くもり後晴れ【紋別地方】くもり後晴れ【釧路地方】くもり後晴れ【根室地方】くもり後晴れ【十勝地方】くもり後晴れ【胆振地方】くもり後晴れ【日高地方】くもり後晴れ【石狩地方】くもり後晴れ【空知地方】雨か雪後晴れ【後志地方】くもり後晴れ【渡島