11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、ボディライン露わなピッタリ衣装の中川安奈アナウンサーがリングサイドで見せた“一瞬”のセクシーなポーズに「色っぽい姿で座ってた」「モテ仕草エグい」などと注目が集まる一幕があった。【映像】カメラが捉えた美脚露わな“艶やかポーズ”同『1000万円シリーズ』は2021年配信の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、実に5年ぶり。2部制