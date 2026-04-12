歌手で女優の早見優が音楽評論家で作詞家の湯川れい子氏（９０）とのショットを公開した。１１日にインスタグラムで「先日、湯川れい子先生主催の『木曜塾』にお邪魔してきました」と始めて、「講演後は、先生とゆっくりお話しできてとても贅沢な時間に伊代ちゃんが『センチメンタル・ジャーニー』を歌っている時、嬉しそうに聴いていらした先生の笑顔がとても印象的でした」と明かした。「特別室には、先生に書いていただい