【ワシントン＝橋本潤也】パキスタンの首都イスラマバードで１１日午後（日本時間１１日夜）から始まった米国とイランの戦闘終結に向けた協議は、１２日未明（同１２日朝）になっても休憩を挟んで断続的に行われている模様だ。双方の主張が対立する中、一致点を見いだせるかどうかが焦点になる。ロイター通信は日本時間１２日午前７時過ぎ、イラン政府がＳＮＳへの投稿で、意見の相違がありつつも、交渉は継続していると明らか