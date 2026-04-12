エストレラ戦での勝利を喜ぶスポルティングの守田英正＝11日、アマドーラ（ロイター＝共同）サッカーのポルトガル1部リーグで11日、スポルティングの守田英正はアウェーのエストレラ戦で後半途中から出場した。チームは1―0で勝った。（共同）