アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、状況を注視する姿勢を示した上で、「我々が勝つ」と強調しました。アメリカ トランプ大統領「どうなるか様子を見よう。現在、イランと非常に本格的な交渉を行っている。いずれにせよ、我々が勝つ」トランプ大統領は11日、パキスタンで行われている仲介国のイランとの戦闘終結に向けた協議について、「合意に達するかもしれないし、そうではないかもしれな