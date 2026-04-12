ザンクトパウリ戦で競り合うバイエルン・ミュンヘンの伊藤（右）＝ハンブルク（共同）【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで11日、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンは敵地で藤田譲瑠チマらのザンクトパウリに5―0で快勝した。伊藤は先発したが、後半22分に退いた。藤田は後半21分までプレーし、同僚の安藤智哉はフル出場、原大智は後半43分から出場した。ウォルフスブルクの塩貝健人は1―2で敗れ