初夏にぴったりの爽やかスイーツが登場♡gelato pique cafeから、レモンとはちみつの優しい味わいを楽しめる“Honey Lemon”フェアが開催されます。軽やかな酸味と甘さのバランスが心地よく、これからの季節にぴったりのラインナップ。気分をリフレッシュしたいときにもおすすめの限定メニューをチェックしてみてください♪ 贅沢ハニーレモンクレープ♡ 「ハニーレモンクレー