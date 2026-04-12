「2023年11月頃に兵庫県龍野動物愛護センターからこの子を譲り受けた方いらっしゃいませんか？」【写真】奇跡の再会！ Threadsでやり取りされた実際の投稿そんな一文を添えた投稿が、Threads上で大きな反響を呼んでいます。投稿者はzoes.810さん（@zoes.810）。写真に映るのは、センターで「ぐら」と呼ばれていた保護猫で、現在は「PINO（ピノ）」という名前で暮らす2歳の男の子です。（本記事では、センター時代の名前にならい「