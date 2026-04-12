●カブス3−4パイレーツ○＜現地時間4月11日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスがピッツバーグ・パイレーツとの同地区カードを負け越し。鈴木誠也外野手（31）は途中出場で2試合連続安打をマークした。右膝痛からの復帰2戦目はベンチスタートとなった鈴木。それでも2点ビハインドの6回裏に代打出場すると、2番手左腕モンゴメリーのカーブを捉えて左前安打。そのまま「5番・指名打者」として出場を続けて8回裏、一