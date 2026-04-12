劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と「セブンイレブン」のコラボ商品が、4月10日（金）から、首都圏エリアの「セブンイレブン」店舗限定で販売されている。【写真】「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」もおいしそう！コラボ商品一覧■ネット限定グッズも展開今回登場したのは、映画の登場人物をイメージした、おにぎり、パン、弁当、スイーツなど全6品。本作の舞台となる横浜が発祥といわれるナポリ