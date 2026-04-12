【オーガスタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズ・トーナメントは１１日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、１６位から出た２０２１年大会覇者の松山英樹は６バーディー、６ボギーでスコアを伸ばせず、通算２アンダーで２９位となった。首位ロリー・マキロイ（英）を、８打差の７位から出たキャメロン・ヤング（米）が猛追。マ