俳優の谷原章介が１２日、メインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に生出演した。番組では「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔と女優の新木優子が１１日に結婚を発表したことを報じた。２人の結婚を谷原は「めでたい。お似合いの２人」と祝福した。過去にドラマで共演した中島について「柔らかくて、とっても真面目そうな一見、キャラクターじゃないですか」とし「なん