【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】「誰かの役に立つこと」をする 役立つことをすると応援される 僕はビジネスをするとき、いつも自分に問いかけていることがあります。それが「誰かの力になれているか？」ということです。結局のところ、人の役に立っている人が一番大きくなっていくし、長く応援されていくのだと思います。 たとえば僕が立ち上げた「武田塾」のYouTubeもそうでした。「ひとりでも多くの人に勉強法を