3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』。完結後に出演者が明かした舞台裏が波紋を広げている。お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が10日、自身のXを更新し、撮影中に徹底されていた“ある秘密”を告白。視聴者から驚きの声が相次いでいる。【写真】わずか”2秒”最終回に登場した人物塚地は「ここんとこ街中でも仕事先でもリブート見てました！と声をかけられます」と反響に触れた上で、「裏話としては」