元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が9日、自身のブログを更新。新しくなったという“ピカピカ”なキッチンを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ピカピカ」「綺麗です」リニューアルした自宅キッチンを公開した渡辺美奈代渡辺は「朝イチ番で業者さんがきてくれて新しい蛇口に交換してくれました！ピカッ」と報告。Tiffanyブルーのタイルが映えるキッチンに新たに設置された蛇口の写真を掲