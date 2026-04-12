今回は、つわりがひどい妻にベビーベッドを運ばせた夫のエピソードを紹介します。「まだお腹大きくないし大丈夫だろ？」「妊娠が発覚した直後からつわりがひどく、家事をするのも一苦労でした。ですが夫は『甘えるなよ？』などと言って私に冷たく接し、ストレスでつわりが悪化しました。また家にベビーベッドが届いたので夫に運ぶようにお願いしたところ、『俺に何でも頼るな！』『まだお腹大きくないし大丈夫だろ？』と言われたん