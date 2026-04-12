新たな名作誕生の予感がする。4月12日21時からスタートする日曜劇場『GIFT』（TBS系）は、暗闇の底で苦闘するあなたに光を届ける作品だ。この記事では、第1話の試写会に参加した筆者がドラマの見どころを紹介する。 参考：『GIFT』『夫婦別姓刑事』の予習としても必見？『爆弾』佐藤二朗×山田裕貴“圧巻の心理戦” 車いすラグビーという言葉を聞いたことがある人は多いだろう。しかし、どんなスポーツ