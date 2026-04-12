開催：2026.4.12 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 2 - 0 [Wソックス] MLBの試合が12日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。 1回裏、1番 マイケル・ガルシア 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-0 CWS 8回裏、3番 ビン