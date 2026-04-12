本日4月12日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに杏、近藤春菜が登場！プライベートでも交流のある仲良しの2人。フランス・パリにある杏の自宅に遊びに行ったという春菜は「お子さんもいらっしゃって、仲良くなった」と、杏の子どもたちとの面白エピソードを明かしてスタジオは大笑い。さらに、13年前にドラマで共演した杏と森本慎太郎の思い出トークが飛び出すと、杏のテキトーすぎる記憶にメ