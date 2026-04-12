知人女性の夫に包丁を示したなどとして、福岡県警が警察署に勤務する男性巡査を銃刀法違反と強要未遂の疑いで書類送検していたことがわかった。県警は３月、巡査を減給１００分の１０（６か月）の懲戒処分とし、巡査は行為を認めて依願退職した。県警監察官室によると、巡査は昨年夏頃、女性と共謀し、夫に対し、刃渡り約１３センチの包丁を示しながら、女性と離婚しないよう強要した疑い。女性は巡査との交際を巡り、夫から離