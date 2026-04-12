ある日突然、学校の先生から息子のことで電話が。息子に確認するも「知らない」と否定する息子に思わず混乱してしまい！？ 今回は知人から聞いた子供にまつわる学校でのエピソードをご紹介します。 突然の電話！ 嘘つきはどっち！？ 涙ながらに否定する息子