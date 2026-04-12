脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が､仲間との最新ショットを公開した｡清原は１２日までに、自身のインスタグラムを更新。「ねるなえが来てくれたーニューキャップ手に入れた！」と記し、元欅坂４６で女優の長濱ねるらとのショットを披露｡ブラウンのキャップを被り、メガネ姿で笑顔を見せた清原の姿が公開された。この投稿にファンからは「お似合いです」「素敵です」「もうみんなの弾ける笑顔が最高！！きよたんの投稿