◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】１６位で出た２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、６ボギーの７２で回り、通算２アンダーでホールアウトした。３番からの３連続バーディーで一時はトップと７打差の４位に浮上。暫定１１位で折り