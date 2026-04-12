昨年9月に心臓手術を受けた歌手の美川憲一が、13日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】心臓にペースメーカー入れた手術跡を復帰会見で見せる美川憲一 心臓が規則正しく働かない「洞不全症候群」と診断され、ペースメーカーを埋め込む手術を受けたが、元気な姿を見せた美川。実は数年前から歩くのがちょっと大変だったという。病気が発