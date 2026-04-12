シンガー・ソングライターのティーナ・カリーナが10日、自身のインスタグラムを更新。第2子が誕生したことを報告した。 【写真】6年半勤務かつての職場の前でポーズをきめる異色のアーティスト ティーナは「昨日、第二子となる男の子を出産しました」と記し、ママの指を小さな手でぎゅっと握る写真をアップ。「なかなか大変なお産でしたが、無事に産まれてくれてホッとしていま